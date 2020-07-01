​Турал Гянджалиев: Азербайджан страдает от армянского террора

Избранный представитель Азербайджана от Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев принял участие в онлайн-конференции на тему "Борьба с терроризмом и радикальным экстремизмом в период пандемии COVID-19", организованной совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, Парламентской ассамблеей стран Средиземноморья и Управлением ООН по борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report, в своем выступлении он обратил внимание на то, что Азербайджан является важной страной в борьбе с терроризмом на международном уровне. Гянджалиев также особо отметил, что сам Азербайджан страдает от армянского террора.

Отметим, что руководитель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев также является членом делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее ОБСЕ и ПАСЕ в качестве избранного в Милли Меджлис депутата от города Ханкенди.