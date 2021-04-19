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Гянджалиев: Армянские парламентарии не должны допускать разжигающих ненависть заявлений

Гянджалиев: Армянские парламентарии не должны допускать разжигающих ненависть заявлений Депутат Милли Меджлиса проинформировал EURONEST об угрозах в свой адрес
Внешняя политика
19 апреля 2021 г. 15:22
Гянджалиев: Армянские парламентарии не должны допускать разжигающих ненависть заявлений
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"Моим коллегам из парламента Армении нужно не допускать разжигающих ненависть заявлений и азербайджанофобию в своем парламенте и только после этого принимать участие на такого рода важных встречах, говоря о фейковых новостях".

Как сообщает Report, об этом заявил Председатель Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха", депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, выступая на заседании комитета Парламентской ассамблеи EURONEST, состоявшемся в видеоформате.

Азербайджанский депутат проинформировал участников заседания, что несколько дней назад получил угрозы от сотрудницы Комитета по внешним связям парламента Армении Лилит Гозалян: "Она разместила это сообщение в соцсетях, угрожая отрезать мне голову из-за моих заявлений о мире, призывающих к мирному сосуществованию армян и азербайджанцев".

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Версия на азербайджанском языке Tural Gəncəliyev: "Ermənistan deputatları nifaq salan bəyanat verməməlidirlər"
Версия на английском языке Azerbaijani MP: Armenian parliamentarians shouldn’t allow hate speech

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