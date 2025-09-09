ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Ту Ань Туан: Замедление глобального экономического роста усиливает риски для мировой финансовой системы

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 14:55
    Ту Ань Туан: Замедление глобального экономического роста усиливает риски для мировой финансовой системы

    Экономическая безопасность сталкивается с угрозами протекционизма и секьюритизации кризисов.

    Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности директора Центра исследований безопасности и развития Института внешней политики и стратегических исследований Дипломатической академии Вьетнама Ту Ань Туан в Баку на 13-ой сессии Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Он подчеркнул, что современная мировая экономика сталкивается с дилеммой: с одной стороны, экономическая безопасность должна обеспечивать рост и процветание стран, укрепляя их национальную стабильность, но с другой - усиливаются тенденции протекционизма и экспортного контроля, а экономические инструменты превращаются в средство давления.

    "Мы становимся свидетелями беспрецедентного явления - секьюритизации экономических кризисов. Когда экономические инструменты превращаются в оружие, это угрожает самой основе взаимосвязанного мира", - заявил эксперт.

    По его словам, замедление глобального экономического роста, политика "разъединения" и снижение доверия к международным институтам усиливают риски для мировой финансовой системы и цепочек поставок.

    Лента новостей