Ту Ань Туан: Замедление глобального экономического роста усиливает риски для мировой финансовой системы

Экономическая безопасность сталкивается с угрозами протекционизма и секьюритизации кризисов.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности директора Центра исследований безопасности и развития Института внешней политики и стратегических исследований Дипломатической академии Вьетнама Ту Ань Туан в Баку на 13-ой сессии Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он подчеркнул, что современная мировая экономика сталкивается с дилеммой: с одной стороны, экономическая безопасность должна обеспечивать рост и процветание стран, укрепляя их национальную стабильность, но с другой - усиливаются тенденции протекционизма и экспортного контроля, а экономические инструменты превращаются в средство давления.

"Мы становимся свидетелями беспрецедентного явления - секьюритизации экономических кризисов. Когда экономические инструменты превращаются в оружие, это угрожает самой основе взаимосвязанного мира", - заявил эксперт.

По его словам, замедление глобального экономического роста, политика "разъединения" и снижение доверия к международным институтам усиливают риски для мировой финансовой системы и цепочек поставок.