TRT Deutsch о загрязнении азербайджанских рек Арменией

В результате деятельности немецкой компании Cronimet Holding река Охчучай, берущая начало в Армении и протекающая через территорию Азербайджана, загрязнена промышленными отходами. Как передает Report, влиятельный немецкий портал TRT Deutsch подготовил ре

В результате деятельности немецкой компании Cronimet Holding река Охчучай, берущая начало в Армении и протекающая через территорию Азербайджана, загрязнена промышленными отходами.

Как передает Report, влиятельный немецкий портал TRT Deutsch подготовил репортаж с освобожденного Зангиланского района.

В материале репортер Рана Ташкопаран отмечает тревогу по поводу загрязнения водных ресурсов Азербайджана, в частности реки Охчучай.

В сюжете говорится, что компания Cronimet Holding активно вовлечена в горнодобывающую промышленность Армении, тем самым загрязняя промышленными отходами реку Охчучай. В пробах воды, которые были взяты из реки выявлено недопустимое количество тяжелых металлов – меди, молибдена, марганца, железа, цинка и хрома.

Ведущая подчеркивает, что данная компания, расположена в немецком городе Карлсруэ и является основным акционером Зангезурского медно-молибденового комбината - крупнейшего налогоплательщика в Армении с долей в 60 процентов.

TRT Deutsch отмечает, что загрязнение Арменией реки Охчучай отходами горнодобывающей промышленности постепенно превращается из региональной проблемы в глобальную. Уровень загрязнения находится на грани гуманитарной катастрофы. Большое количество тяжелых металлов в воде, массовая гибель рыбы, невозможность использования воды для бытовых и сельскохозяйственных нужд привлекают внимание стран региона, учитывая, что загрязнение реки Охчучай напрямую влияет на качество реки Араз, второй по величине на Южном Кавказе".