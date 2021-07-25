TRT Deutsch о загрязнении азербайджанских рек Арменией
TRT Deutsch о загрязнении азербайджанских рек АрмениейВ результате деятельности немецкой компании Cronimet Holding река Охчучай, берущая начало в Армении и протекающая через территорию Азербайджана, загрязнена промышленными отходами.
Как передает Report, влиятельный немецкий портал TRT Deutsch подготовил ре
В результате деятельности немецкой компании Cronimet Holding река Охчучай, берущая начало в Армении и протекающая через территорию Азербайджана, загрязнена промышленными отходами.
Как передает Report, влиятельный немецкий портал TRT Deutsch подготовил репортаж с освобожденного Зангиланского района.
В материале репортер Рана Ташкопаран отмечает тревогу по поводу загрязнения водных ресурсов Азербайджана, в частности реки Охчучай.
В сюжете говорится, что компания Cronimet Holding активно вовлечена в горнодобывающую промышленность Армении, тем самым загрязняя промышленными отходами реку Охчучай. В пробах воды, которые были взяты из реки выявлено недопустимое количество тяжелых металлов – меди, молибдена, марганца, железа, цинка и хрома.
Ведущая подчеркивает, что данная компания, расположена в немецком городе Карлсруэ и является основным акционером Зангезурского медно-молибденового комбината - крупнейшего налогоплательщика в Армении с долей в 60 процентов.
TRT Deutsch отмечает, что загрязнение Арменией реки Охчучай отходами горнодобывающей промышленности постепенно превращается из региональной проблемы в глобальную. Уровень загрязнения находится на грани гуманитарной катастрофы. Большое количество тяжелых металлов в воде, массовая гибель рыбы, невозможность использования воды для бытовых и сельскохозяйственных нужд привлекают внимание стран региона, учитывая, что загрязнение реки Охчучай напрямую влияет на качество реки Араз, второй по величине на Южном Кавказе".
Im Fluss Okhchuchay im Süden Aserbaidschans verseuchen Chemikalien aus umliegenden Fabriken das Wasser und führen zum Tod von Fischen und Flusstieren. Die Karlsruher Holding Cronimet soll dabei Teil des Umweltproblems im Ort Sängilan sein. pic.twitter.com/WXJ3urgoS6