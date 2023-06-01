Три задержанные в Ираке женщины доставлены в Азербайджан

В результате соответствующей координационной работы, проводимой правительством Азербайджана, а также поэтапных и скоординированных мер соответствующих государственных структур нашей страны, на родину были доставлены отбывшие срок наказания в Ираке 3 гражд

В результате соответствующей координационной работы, проводимой правительством Азербайджана, а также поэтапных и скоординированных мер соответствующих государственных структур нашей страны, на родину были доставлены отбывшие срок наказания в Ираке 3 гражданки Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что на следующем этапе планируется привезти в нашу страну еще 2 граждан Азербайджанской Республики, отбывших срок наказания.

"В настоящее время продолжается соответствующая работа по поэтапному возвращению в нашу страну женщин-граждан Азербайджанской Республики, находящихся в заключении в Иракской Республике. В связи с этим в соответствующие государственные органы Республики Ирак были направлены соответствующие обращения", - отметили в МИД.

Отметим, что в результате мер, предпринятых азербайджанским правительством, к настоящему времени в Азербайджан уже возвращено 288 детей.