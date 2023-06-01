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Три задержанные в Ираке женщины доставлены в Азербайджан

Три задержанные в Ираке женщины доставлены в Азербайджан В результате соответствующей координационной работы, проводимой правительством Азербайджана, а также поэтапных и скоординированных мер соответствующих государственных структур нашей страны, на родину были доставлены отбывшие срок наказания в Ираке 3 гражд
Внешняя политика
1 июня 2023 г. 18:25
Три задержанные в Ираке женщины доставлены в Азербайджан

В результате соответствующей координационной работы, проводимой правительством Азербайджана, а также поэтапных и скоординированных мер соответствующих государственных структур нашей страны, на родину были доставлены отбывшие срок наказания в Ираке 3 гражданки Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что на следующем этапе планируется привезти в нашу страну еще 2 граждан Азербайджанской Республики, отбывших срок наказания.

"В настоящее время продолжается соответствующая работа по поэтапному возвращению в нашу страну женщин-граждан Азербайджанской Республики, находящихся в заключении в Иракской Республике. В связи с этим в соответствующие государственные органы Республики Ирак были направлены соответствующие обращения", - отметили в МИД.

Отметим, что в результате мер, предпринятых азербайджанским правительством, к настоящему времени в Азербайджан уже возвращено 288 детей.

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Версия на азербайджанском языке İraqda həbsdə saxlanılan 3 qadın Azərbaycana gətirilib

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