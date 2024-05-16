Три города Азербайджана и Беларуси стали побратимами

Три города Азербайджана и Беларуси стали побратимами.

Три города Азербайджана и Беларуси стали побратимами.

Как сообщает Report, 16 мая с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоялась церемония подписания азербайджано-белорусских документов.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали "Меморандум об установлении побратимских связей между городом Баку (Азербайджанская Республика) и городом Минск (Республика Беларусь)".

Глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов и председатель Гомельского городского исполнительного комитета Владимир Привалов подписали "Меморандум о взаимопонимании по установлению побратимских связей между городом Гянджа (Азербайджанская Республика) и городом Гомель (Республика Беларусь)".

Глава исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев и председатель Гродненского городского исполнительного комитета Андрей Хмель подписали "Меморандум о взаимопонимании по установлению побратимских связей между городом Габала (Азербайджанская Республика) и городом Гродно (Республика Беларусь)".