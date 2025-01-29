Третья трехсторонняя министерская встреча Азербайджана, Турции и Узбекистана пройдет в Баку 

Третья трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана пройдет в Баку.
Как передает Report, об этом сказал глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с коллегами из Азербайджана и Узбекистана в Анкаре.
Фидан подчеркнул, что двусторонние отношения Турции с Азербайджаном и Узбекистаном находятся на очень высоком уровне.
"Посредством этих трехсторонних заседаний мы продолжим вносить вклад в развитие региона. Хозяином следующего заседания данного формата станет братский Азербайджан", - сказал он.