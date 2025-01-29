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Третья трехсторонняя министерская встреча Азербайджана, Турции и Узбекистана пройдет в Баку 

Третья трехсторонняя министерская встреча Азербайджана, Турции и Узбекистана пройдет в Баку  Третья трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта трех стран пройдет в Азербайджане. 
Внешняя политика
29 января 2025 г. 15:13
Третья трехсторонняя министерская встреча Азербайджана, Турции и Узбекистана пройдет в Баку 

Третья трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана пройдет в Баку.

Как передает Report, об этом сказал глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с коллегами из Азербайджана и Узбекистана в Анкаре.

Фидан подчеркнул, что двусторонние отношения Турции с Азербайджаном и Узбекистаном находятся на очень высоком уровне.

"Посредством этих трехсторонних заседаний мы продолжим вносить вклад в развитие региона. Хозяином следующего заседания данного формата станет братский Азербайджан", - сказал он.

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Версия на английском языке Baku to host 3rd trilateral ministerial meeting of Azerbaijan, Türkiye and Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan nazirlərinin üçüncü görüşü Bakıda keçiriləcək

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