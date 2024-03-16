Третий день Xl Глобального Бакинского форума продолжается панельными заседаниями

Третий день Xl Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира“ продолжается панельными заседаниями.
Как сообщает Report, сегодня состоятся обсуждения в рамках подготовки к COP29, будут затронуты проблемы климата, здравоохранения, продовольственной и ядерной безопасности. Так же речь пойдет о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении.
Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций – свыше 350 гостей из более чем 70 стран.