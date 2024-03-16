Третий день Xl Глобального Бакинского форума продолжается панельными заседаниями

Третий день Xl Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира“ продолжается панельными заседаниями.

Третий день Xl Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира“ продолжается панельными заседаниями.

Как сообщает Report, сегодня состоятся обсуждения в рамках подготовки к COP29, будут затронуты проблемы климата, здравоохранения, продовольственной и ядерной безопасности. Так же речь пойдет о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций – свыше 350 гостей из более чем 70 стран.