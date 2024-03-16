О нас

Третий день Xl Глобального Бакинского форума продолжается панельными заседаниями

Третий день Xl Глобального Бакинского форума продолжается панельными заседаниями Третий день Xl Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира“ продолжается панельными заседаниями.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 09:11
Третий день Xl Глобального Бакинского форума продолжается панельными заседаниями

Третий день Xl Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира“ продолжается панельными заседаниями.

Как сообщает Report, сегодня состоятся обсуждения в рамках подготовки к COP29, будут затронуты проблемы климата, здравоохранения, продовольственной и ядерной безопасности. Так же речь пойдет о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций – свыше 350 гостей из более чем 70 стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xl Qlobal Bakı Forumunun üçüncü günü panel iclasları ilə davam edir

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
11 марта 2024 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi