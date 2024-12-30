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Трех пострадавших при крушении самолета граждан Азербайджана отправят на родину

Трех пострадавших при крушении самолета граждан Азербайджана отправят на родину Сотрудники МЧС Казахстана помогли доставить в аэропорт города Актау трех граждан Азербайджана, пострадавших при авиакатастрофе вблизи Актау, которых самолетом доставят на родину.
Внешняя политика
30 декабря 2024 г. 20:58
Трех пострадавших при крушении самолета граждан Азербайджана отправят на родину

Сотрудники МЧС Казахстана помогли доставить в аэропорт города Актау трех граждан Азербайджана, пострадавших при авиакатастрофе вблизи Актау, которых самолетом доставят на родину.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены три гражданина Азербайджанской Республики, которые пострадали в авиакатастрофе. МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь соседнему чрезвычайному ведомству", - говорится в сообщении.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокюме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфигар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında xəsarət alan Azərbaycanın üç vətəndaşı Aktaudan Vətənə gətiriləcək

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