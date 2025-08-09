Трамп заявил о готовности помочь Баку и Еревану в решении спорных вопросов

Трамп заявил о готовности помочь в урегулировании любых спорных вопросов между Баку и Ереваном

Азербайджан и Армения сохранят приверженность мирной повестке.

Как сообщает Report, об этом сказал президент США Дональд Трамп, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме.

"Вы же знаете, всегда появляются какие-то мелкие проблемы, правда? Большие, гигантские проблемы решены. Но по этому конфликту они оба (президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - ред.) знают, что, если что, позвонят мне, и мы все уладим", - сказал президент США.