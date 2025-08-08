Трамп: 8 августа станет историческим днем для Азербайджана, Армении, США и всего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 августа в Белом доме пройдет церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Я с нетерпением жду встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном завтра в Белом доме на историческом саммите мира.

Как сообщает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Эти две страны вели войну в течение многих лет, в результате чего погибли тысячи людей. Многие лидеры до сих пор пытались положить конец войне, но не добились успеха. Моя администрация уже давно работает с обеими сторонами.

8 августа вместе с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Белом доме состоится церемония подписания мирного соглашения. Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами, чтобы полностью раскрыть потенциал региона Южного Кавказа и совместно реализовать экономические возможности. Я очень горжусь этими смелыми лидерами за то, что они сделали правильную работу для Великих народов Азербайджана и Армении. Это будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и всего мира", - подчеркнул он.