Мамедъяров: Трамп выразил устойчивую поддержку США Южному газовому коридору

"В своих письмах президент США Дональд Трамп выразил устойчивую поддержку США Южному газовому коридору".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на "Каспийском бизнес-форуме – 2019" в Нью-Йорке.

Он сказал, что важно отметить серьезную поддержку правительством США проекта Южного газового коридора внутри многих структур: "Реализация проекта Южного газового коридора подходит к концу, и мы готовится заняться другими энергетическими проектами, представляющими взаимный интерес. Проведенное в мае этого года в Баку четвертое заседание Комиссии экономического партнерства США-Азербайджан направлено на усиление и углубление диалога по представляющим взаимный интерес вопросам, в том числе торговле и инвестициям, транспорту и логистике, сельскому хозяйству, продбезопасности и туристическим вопросам.

Сегодня особо актуальны транспортные пути, пролегающие из Центральной Азии по Каспийскому морю и далее через Кавказ. Сегодня Азербайджан является активным участником и стороной, поощряющей инициативы региональных и транснациональных связей, в том числе основных транспортных связей и развития стратегической инфраструктуры, создание международных логистических центров и зон свободной торговли для развития пассажирских и грузовых перевозок между различными регионами Азии".