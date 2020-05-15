Трамп: США всемерно поддерживают суверенитет Азербайджана

Соединенные Штаты, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, продолжат участие поддержке переговоров по устойчивому и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента США Дональда Трампа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Республики.

"Соединенные Штаты всемерно поддерживают суверенитет и независимость Азербайджана. Соединенные Штаты и Азербайджан около 30 лет сотрудничали во имя укрепления международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов в Европу и построения блестящего будущего для двух великих народов. Мы ценим существенный вклад Азербайджана в эти сферы, поощряем все шаги, направленные на стимулирование демократического управления, которое мы обещали поддерживать, а также на защиту прав и свобод. В период, когда мы столкнулись с пандемией коронавируса, Соединенные Штаты находятся рядом с азербайджанским народом", - говорится в послании.