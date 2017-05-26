Трамп: Азербайджан является ценным партнером CША - ДОПОЛНЕНО

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени народа Соединенных Шатов Америки поздравляю Вас и азербайджанский народ с 28 Мая – Днем Республики.

Азербайджан является ценным партнером Соединенных Штатов Америки. Совместными усилиями ведя борьбу с терроризмом, мы делаем все возможное для укрепления глобальной безопасности. Мы находимся рядом с азербайджанским народом и привержены укреплению отношений посредством диалога в области безопасности, экономического сотрудничества и демократических принципов.

Азербайджан является новым источником энергии для Европы, и мы благодарны Вам за многолетнее и успешное сотрудничество в этой области. Наряду с работой, проводимой Вами в сфере диверсификации вашей экономики, мы желаем налаживания новых полезных бизнес-связей между нашими странами. Соединенные Штаты Америки также решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Поздравляю Вас с этой важной датой и с нетерпением ожидаю работы с Вами, как с нашим активным партнером, во имя лучшего будущего как для наших стран, так и для всего мира".