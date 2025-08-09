О нас

Трамп поделился публикацией со встречи с лидерами Азербайджана и Армении

Трамп поделился публикацией со встречи с лидерами Азербайджана и Армении Президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social публикацией со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 02:42
Трамп поделился публикацией со встречи с лидерами Азербайджана и Армении

Президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social публикацией со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Report представляет публикацию:

Версия на азербайджанском языке Tramp Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə görüşdən paylaşım edib

