Трамп отменил планы по строительству отелей в Азербайджане и Грузии

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ The Trump Organization, генеральным директором которой является избранный президент США Дональд Трамп, отменила сделку по строительству отеля в Азербайджане и планирует аналогичный шаг в отношении проекта в Грузии.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, подобный шаг компании Трампа связан с его скорым вступлением в должность как президента. Оба зарубежных проекта миллиардера связаны с политическими фигурами, что может негативно отразиться на репутации Трампа-президента.

Также на этой неделе The Trump Organization отменила сделку по строительству отеля в Бразилии. В начале ноября, еще до избрания Трампа президентом США, в Бразилии завели уголовное дело из-за отеля его компании.

Ранее Трамп закрыл связанные с Саудовской Аравией собственные компании.