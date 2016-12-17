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    Трамп отменил планы по строительству отелей в Азербайджане и Грузии

    Проекта миллиардера связаны с политическими фигурами, что может негативно отразиться на репутации Трампа-президента

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ The Trump Organization, генеральным директором которой является избранный президент США Дональд Трамп, отменила сделку по строительству отеля в Азербайджане и планирует аналогичный шаг в отношении проекта в Грузии.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    По данным агентства, подобный шаг компании Трампа связан с его скорым вступлением в должность как президента. Оба зарубежных проекта миллиардера связаны с политическими фигурами, что может негативно отразиться на репутации Трампа-президента.

    Также на этой неделе The Trump Organization отменила сделку по строительству отеля в Бразилии. В начале ноября, еще до избрания Трампа президентом США, в Бразилии завели уголовное дело из-за отеля его компании.

    Ранее Трамп закрыл связанные с Саудовской Аравией собственные компании.   

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