Трамп опубликовал видео со встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в сети Truth Social опубликовал видео, посвященное мирному саммиту между Арменией и Азербайджаном в Белом доме.

Как передает Report, в видео представлены фрагменты выступлений лидеров.

"Для меня честь - приветствовать всех в Белом доме на этом по-настоящему историческом саммите мира между Арменией и Азербайджаном", - заявил Трамп.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за вклад в урегулирование, отметив что президент Трамп приносит мир на Кавказ.

"Мы благодарны за это. Мы перевернем страницу противостояния, конфронтации и кровопролития", - сказал он.

"Сегодняшнее великое достижение - еще одно свидетельство вашего мирового лидерства и вашего наследия как государственного деятеля и миротворца на мировой арене", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.