Внешняя политика
12 августа 2025 г. 20:52
Трамп опубликовал видео со встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видеоролик о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме.

Как передает Report, в видео представлены фрагменты выступлений лидеров.

"Для меня честь - приветствовать всех в Белом доме на этом по-настоящему историческом саммите мира между Арменией и Азербайджаном", - заявил Трамп.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за вклад в урегулирование, отметив что президент Трамп приносит мир на Кавказ.

"Мы благодарны за это. Мы перевернем страницу противостояния, конфронтации и кровопролития", - сказал он.

"Сегодняшнее великое достижение - еще одно свидетельство вашего мирового лидерства и вашего наследия как государственного деятеля и миротворца на мировой арене", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Версия на азербайджанском языке ВидеоTramp İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla Vaşinqtondakı görüşündən video yayımlayıb
Версия на английском языке ВидеоTrump posts video of Washington meeting with Ilham Aliyev and Nikol Pashinyan

