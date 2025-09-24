Трамп: Мы должны собрать лидеров стран Ближнего Востока и положить конец войне
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 17:03
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо собрать лидеров стран Ближнего Востока и в скором времени положить конец войне.
Как сообщает Report, об этом он сказал во время выступления на официальном приеме, проведенном 23 сентября в Нью-Йорке в связи с 80-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.
"Сегодня у нас была встреча с лидерами стран Ближнего Востока. Они замечательные люди и мои друзья. Мы должны собрать их вместе и положить конец этой войне в ближайшее время. Мы хотим сделать это быстро, и я думаю, что мы действительно разработали хороший план. Я думаю, он может быть реализован быстро", - сказал он.
Отметим, что в официальном приеме также приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
