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Трагическую дату 20 Января Азербайджана и Латвии отметили в Риге

Трагическую дату 20 Января Азербайджана и Латвии отметили в Риге В латвийской столице Риге отметили памятную дату – 20 Января, оказавшейся трагической страницей в истории как азербайджанского, так и латвийского народов.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 18:22
Трагическую дату 20 Января Азербайджана и Латвии отметили в Риге

В латвийской столице Риге отметили памятную дату – 20 Января, оказавшейся трагической страницей в истории как азербайджанского, так и латвийского народов.

Как сообщает балтийское бюро Report, мероприятие прошло по инициативе посольства нашей страны в Латвии совместно с Музеем баррикад 1991-го года при участии представителей Сейма Латвийской Республики, министерства иностранных дел, дипкорпуса, научных, общественных кругов, а также азербайджанской диаспоры Латвии.

Участники минутой молчания почтили память жертв трагедий.

"Дата 20 января в истории обеих стран -трагический день, день борьбы за свободу и независимость наших народов", - сказал посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, добавив, что упомянутые события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь".

Трагедии 20 января произошла 33 года назад в Азербайджане и 32 года назад в Латвии.

По словам Султанова, январская трагедия стала поворотным пунктом на пути к независимости Азербайджана и укрепила боевой дух народа. Он подчеркнул, что впервые в 1994 году по инициативе Гейдара Алиева Милли Меджлис дал правовую и политическую оценку событиям 20 января, и именно тогда день 20 января был объявлен Национальным днем ​​траура.

В свою очередь, выступивший секретарь Президиума Сейма Латвии, депутат Армандс Краузе выразил благодарность посольству Азербайджана и руководству Музея за организацию данного мероприятия. Он отметил историческое значение баррикадного движения в освободительной борьбе латышского народа и поделился своими воспоминаниями о тех днях.

Ренарс Залайс, директор Музея баррикад, рассказал о своих воспоминаниях как активного участника баррикадного движения, а также о значении 20 января для латвийского народа. Он предложил провести в ближайшие годы совместно с посольством Азербайджана научную конференцию, посвященную событиям 20 января, с участием историков обеих стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRiqada 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

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