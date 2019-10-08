Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Южной Кореей составил 227 млн долларов в 2018 году

За последние годы отношения между Азербайджаном и Кореей стали более интенсивными.

Как сообщает Report, об этом министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде заявил на официальном приеме по случаю Дня независимости Кореи.

"Азербайджано-корейские отношения развиваются по всем направлениям двустороннего сотрудничества. В этом важную роль сыграли обоюдные визиты и порядка 50 подписанных документов. Экономические отношения за последние годы также показывают особую динамику роста. Так, товарооборот между Азербайджаном и Южной Кореей составил 227 млн долларов в 2018 году, что в 2,6 раза больше в сравнении с 2017 годом", - сказал министр.

Он также особо подчеркнул, что Республика Корея всегда поддерживает основанную на международном праве справедливую позицию Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского урегулирования и территориальную целостность страны.

В свою очередь, посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп отметил, что заложенные с 1992 года азербайджано-корейские отношения с каждым годом расширяют спектр сотрудничества.

"Особое место в этих отношениях занимают культурно-гуманитарные связи. Можно отметить успешную деятельность Корейского центра в Азербайджанском университете языков, SEBA (Азербайджано-корейская ассоциация культурного обмена) и другие. Наше посольство с 2014 года ежегодно проводит программы для беженцев из Нагорного Карабаха. Так, в сентябре текущего года мы посетили построенный для них жилой комплекс Гобупарк",- сказал он.