Посол Италии: Встреча межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится 18 сентября

Товарооборот между Азербайджаном и Италией достиг 6 миллиардов евро за последний год.

Как сообщает Report, об этом посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари заявил на мероприятии по случаю 73-й годовщины провозглашения Итальянской Республики.

Говоря об экономическом сотрудничестве между двумя странами, он особо подчеркнул проект Трансадриатического трубопровода (TAP).

"Италия остается главным торговым партнером Азербайджана. Реализация проекта TAP идет по графику. Строительство микротоннеля в рамках проекта было завершено в апреле. Азербайджанский газ по этому трубопроводу будет транспортирован в Европу с 2020 года", - сказал Массари.

Он также отметил, что в прошлом году были совершены многочисленные визиты на высоком уровне между двумя странами. Кроме того, посол отметил, что встреча межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится 18 сентября этого года.