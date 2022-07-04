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Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос на 30% за прошлый год

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос на 30% за прошлый год Показатели товарооборота между Азербайджан и Ираном не в полной мере отражают возможности экономического сотрудничества между странами.
Внешняя политика
4 июля 2022 г. 15:31
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос на 30% за прошлый год

Показатели товарооборота между Азербайджан и Ираном не в полной мере отражают возможности экономического сотрудничества между странами.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в Тегеране на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой.

Байрамов отметил, что в ходе сегодняшних встреч с иранскими официальными лицами он обсудил региональные вопросы и двусторонние отношения между двумя странами.

"Несмотря на то, что в 2021 году наблюдался 30-процентный рост товарооборота между двумя странами, а также 18-процентное увеличение объема торговли между Азербайджаном и Ираном с начала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коммерческие и экономические возможности двух стран могут быть выше этих цифр", - добавил глава МИД.

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