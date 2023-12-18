Товарооборот Азербайджана со странами СНГ увеличился на 30%

Объем товарооборота Азербайджана со странами СНГ увеличился почти на 30%.

Объем товарооборота Азербайджана со странами СНГ увеличился почти на 30%.

Как сообщает российское бюро Report, об этом премьер-министр Али Асадов сказал во время выступления на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве.

По его словам, торгово-экономическая сфера является важным направлением сотрудничества между странами СНГ.

"Азербайджан принимает активное участие в экономическом сотрудничестве в рамках Содружества. В прошлом году объем товарооборота Азербайджана со странами Содружества вырос почти на 30%, по итогам 10 месяцев текущего года фиксируем рост еще на 17%", - заявил премьер-министр.

Сформировано взаимовыгодное сотрудничество в транспортно-транзитной сфере, где приоритетными проектами станут транспортные коридоры Восток - Запад и Север - Юг.

"Азербайджан продолжает модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры, которую активно используют многие наши партнеры по СНГ. Мы также тесно взаимодействуем для расширения пропускной способности коридоров", - сказал Асадов.