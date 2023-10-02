Торнике Рижвадзе: Мы очень рады отмечать 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева в Батуми

Мы очень рады и горды тем, что отмечаем в Батуми 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, политического деятеля мирового уровня Гейдара Алиева.

Мы очень рады и горды тем, что отмечаем в Батуми 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, политического деятеля мирового уровня Гейдара Алиева.

Об этом корреспонденту грузинского бюро Report сказал глава правительства Аджарской Автономной Республики Грузии Торнике Рижвадзе.

По его словам, многие известные деятели искусства, в том числе из дружественного Азербайджана, принимают участие в 10-м Черноморском музыкальном фестивале в Батуми.

"Я хотел бы поздравить наших азербайджанских друзей и партнеров с этим важным днем. Я желая дальнейшего укрепления дружбы и партнерства между нашими странами. Основы этих отношений заложили великие лидеры наших народов. Наши государства с каждым годом становятся все сильнее. Наши двусторонние связи находятся на самом высоком уровне", - подчеркнул Т.Рижвадзе.

Он добавил, что такие мероприятия еще больше укрепляют двусторонние отношения и способствуют их развитию.