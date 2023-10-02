Торнике Рижвадзе: Мы очень рады отмечать 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева в Батуми

Мы очень рады и горды тем, что отмечаем в Батуми 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, политического деятеля мирового уровня Гейдара Алиева.
Об этом корреспонденту грузинского бюро
По его словам, многие известные деятели искусства, в том числе из дружественного Азербайджана, принимают участие в 10-м Черноморском музыкальном фестивале в Батуми.
"Я хотел бы поздравить наших азербайджанских друзей и партнеров с этим важным днем. Я желая дальнейшего укрепления дружбы и партнерства между нашими странами. Основы этих отношений заложили великие лидеры наших народов. Наши государства с каждым годом становятся все сильнее. Наши двусторонние связи находятся на самом высоком уровне", - подчеркнул Т.Рижвадзе.
Он добавил, что такие мероприятия еще больше укрепляют двусторонние отношения и способствуют их развитию.