Торгпред: Завершение конфликта открывает перспективы для развития региональных связей

"Новая ситуация открывает широкие перспективы для развития многостороннего регионального сотрудничества, ставит новые задачи перед нашими постпредствами"

"В моей жизни, в жизни моего народа и всего региона произошло великое событие - завершение многолетнего нагорно-карабахского конфликта, который длился 30 лет. Оно вселило в меня и в миллионы моих соотечественников чувство справедливости и уверенности в завтрашнем дне". Как передает российское бюро Репорт, об этом заявил торговый представитель Азербайджана в России Руслан Байрамов во время выступления на проходящем в Москве бизнес-форуме "Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства".

"Решающую роль в завершении конфликты сыграли высокий интеллект и железная воля президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также искренняя посредническая и миротворческая миссия и усилия Российской Федерации и президента РФ Владимира Путина. Неоценимую лепту также внесла Турция во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Новая ситуация открывает широкие перспективы для развития многостороннего регионального сотрудничества, ставит новые задачи перед нашими постпредствами", - заявил торгпред.

"В 2019 году товарооборот между РФ и АР составил более 3 млрд долларов США. По сравнению с 2018 годом, товарооборот увеличился на 18%. В 2019 году доля РФ во внешнеторговом обороте Азербайджана составила чуть более 9%. Наша основная задача состоит в том, чтобы, опираясь на созданные лидерами нашей страны платформу сотрудничества, содействовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между нашими странами. Большой потенциал заложен в более активное привлечение в этот процесс регионов РФ, с которыми у Азербайджана есть двусторонние торгово-экономические отношения", - сказал он.

"Еще одна наша задача - заявиться единым брендом Made in Azerbaijan и продвигать его на российском рынке посредством Торгового дома Азербадйжана. В рамках этого проекта уже функционирует целый ряд объектов торговли азербайджанской продукции в России.

Среди перспективных направлений, на которых мы концентрируем усилия - это содействие увеличения экспорта вина, оценка потенциала и принятия плана действия по увеличению экспорта плодоовощной продукции, другой перспективной аграрной продукции, промышленной продукции и создание совместных предприятий и производств в Азербайджане", - отметил Байрамов.