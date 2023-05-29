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Торговый представитель премьер-министра Великобритании совершит четырехдневный визит в Баку

Торговый представитель премьер-министра Великобритании совершит четырехдневный визит в Баку 29 мая торговый представитель премьер-министра баронесса Николсон совершает официальный четырехдневный визит в Азербайджан, чтобы принять участие в Бакинской энергетической неделе.
Внешняя политика
29 мая 2023 г. 09:49
Торговый представитель премьер-министра Великобритании совершит четырехдневный визит в Баку

29 мая торговый представитель премьер-министра баронесса Николсон начинает официальный четырехдневный визит в Азербайджан, чтобы принять участие в "Бакинской энергетической неделе".

Как сообщили Report в посольстве Великобритании, данный визит еще раз подчеркивает приверженность Великобритании укреплению экономических связей между Великобританией и Азербайджаном".

В Баку баронесса Николсон встретится с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, министром культуры Адилем Керимли, спикером парламента Сахибой Гафаровой и представителями энергетических, строительных и медицинских компаний.

Баронесса Николсон встретится со специальным представителем президента в Зангиланском, Губадлинском и Джебраильском районах Вахидом Гаджиевым и специальным представителем президента в Шуше Айдыном Керимовым, чтобы обсудить возможности сотрудничества в восстановлении освобожденных территорий.

В ходе визита баронесса Николсон примет участие в мероприятии Baku Connect, чтобы обсудить возможности энергетического рынка и процесс перехода Азербайджана на "чистую" энергию. Она также примет участие в "Бакинской энергетической неделе" и "Бакинском энергетическом форуме".

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Baş nazirinin ticarət elçisi Azərbaycana səfərə gəlir
Версия на английском языке UK prime minister’s trade envoy to pay 4-day visit to Baku

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