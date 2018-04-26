Торговый посланник премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан в мае

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон посетит Азербайджан в мае.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заведующий отделом энергетики, торговли и инвестиций посольства Великобритании в Азербайджане Стивен Смит.

Он отметил, что баронесса Николсон прибудет в столицу Азербайджана для участия на ежегодной выставке Caspian Oil & Gas.

Отметим, что ежегодная конференция Нефть и газ Каспия пройдет в Баку с 29 мая по 1 июня.