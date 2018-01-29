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    Торговый посланник премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан

    Баронесса Николсон примет участие на четвертом заседании консультативного совета Южного газового коридора© Report

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон посетит Баку.

    Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, баронесса Эмма Николсон примет участие на четвертом  заседании консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 15 февраля. 

    Первая встреча министров Консультативного совета Южного газового коридора состоялась 12 февраля 2015 года, вторая - 29 февраля 2016 года, третья - 23 февраля прошлого года.

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