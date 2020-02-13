Томас Гольц cтал почетным доктором Университета ADA

Известный американский журналист, автор, аналитик Томас Гольц удостоился звания почетного доктора бакинского университета ADA, сообщает Report.

"Томас Гольц - исследователь регионов Черного и Каспийского морей, хорошо разбирающийся в культуре, политике и экономике стран регионов. Его книга "Азербайджанский дневник" повествует о ситуации и события 90-х изнутри. Он сфокусировался на конфликте вокруг Нагорного Карабаха, оккупации азербайджанских земель, беженцев и внутренне перемещённых лиц. Он также описал трагедию в Ходжалы", - заявил ректор университета Хафиз Пашаев.

По его словам, Т.Гольц является близким другом Азербайджана.

Ректор отметил, что американский журналист удостаивается звания доктора за значительный вклад в пропаганду Азербайджана и его культуры, налаживание связей между народами США и Азербайджана.

"Он сделал много для нашей страны и США", - сказал ректор ADA.

В свою очередь сам Т.Гольц отметил, что Азербайджан сильно изменился с 90-х годов. "Азербайджан продолжает стремительно развиваться", - указал исследователь.