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Томас Гольц cтал почетным доктором Университета ADA

Томас Гольц cтал почетным доктором Университета ADA

Известный американский журналист, автор, аналитик Томас Гольц удостоился звания почетного доктора бакинского университета ADA, сообщает Report.

"Томас Гольц - исследователь регионов Черного и Каспийского морей, хорошо разбирающийся в культуре, политике и экономике стран регионов. Его книга "Азербайджанский дневник" повествует о  ситуации и события 90-х изнутри. Он сфокусировался на конфликте вокруг Нагорного Карабаха, оккупации азербайджанских земель, беженцев и внутренне перемещённых лиц. Он также описал трагедию в Ходжалы", - заявил ректор университета Хафиз Пашаев.

По его словам, Т.Гольц является близким другом Азербайджана.

Ректор отметил, что американский журналист удостаивается звания доктора за значительный вклад в пропаганду Азербайджана и его культуры, налаживание связей между  народами США и Азербайджана.

"Он сделал много для нашей страны и США", - сказал ректор ADA.

В свою очередь сам Т.Гольц отметил, что Азербайджан сильно изменился с 90-х годов. "Азербайджан продолжает стремительно развиваться", - указал исследователь.

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