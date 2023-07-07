Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву

Албанским компаниям необходимо изучить возможности сотрудничества с Азербайджаном в области туризма, инфраструктуры, государственных работ и культуры.

Сотрудничество между Баку и Тираной находится на превосходном уровне благодаря видению и умелой политике президента Азербайджана Ильхама Алиева. Визит президента Албании в Баку послужит дальнейшему развитию и расширению сотрудничества между двумя странами.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя официальный визит президента Албании Байрама Бегая в Азербайджан.

По его мнению, встреча президента Албании Байрама Бегая с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Баку является важным событием в двусторонних отношениях государств.

"Данный визит президента Албании в Азербайджан является значимым и охватывает множество областей сотрудничества между двумя странами, включая политическую, энергетическую и культурную сферы. Сотрудничество между Баку и Тираной остается превосходным благодаря выдающемуся видению, хорошему руководству и умелой политике президента Ильхама Алиева", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, албанским компаниям необходимо изучить возможности сотрудничества с Азербайджаном в области туризма, инфраструктуры, проектов, осуществляемых правительством на освобожденных территориях, культуры.