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Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву

Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву Албанским компаниям необходимо изучить возможности сотрудничества с Азербайджаном в области туризма, инфраструктуры, государственных работ и культуры.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 18:57
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву

Сотрудничество между Баку и Тираной находится на превосходном уровне благодаря видению и умелой политике президента Азербайджана Ильхама Алиева. Визит президента Албании в Баку послужит дальнейшему развитию и расширению сотрудничества между двумя странами.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя официальный визит президента Албании Байрама Бегая в Азербайджан.

По его мнению, встреча президента Албании Байрама Бегая с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Баку является важным событием в двусторонних отношениях государств.

"Данный визит президента Албании в Азербайджан является значимым и охватывает множество областей сотрудничества между двумя странами, включая политическую, энергетическую и культурную сферы. Сотрудничество между Баку и Тираной остается превосходным благодаря выдающемуся видению, хорошему руководству и умелой политике президента Ильхама Алиева", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, албанским компаниям необходимо изучить возможности сотрудничества с Азербайджаном в области туризма, инфраструктуры, проектов, осуществляемых правительством на освобожденных территориях, культуры.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: "Prezident İlham Əliyevin sayəsində Bakı ilə Tirana arasında əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir"

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