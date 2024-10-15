Токаев заявил о готовности предоставлять площадку для переговоров между Баку и Ереваном

Казахстан готов предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.
Как сообщает Report со ссылкой на Аккорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
В ходе переговоров стороны также обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации.
Рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки.