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Токаев заявил о готовности предоставлять площадку для переговоров между Баку и Ереваном

Токаев заявил о готовности предоставлять площадку для переговоров между Баку и Ереваном Казахстан и далее готов предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.
Внешняя политика
15 октября 2024 г. 12:36
Токаев заявил о готовности предоставлять площадку для переговоров между Баку и Ереваном

Казахстан готов предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.

Как сообщает Report со ссылкой на Аккорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

В ходе переговоров стороны также обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации.

Рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки.

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Версия на английском языке Tokayev says ready to provide platform for negotiations between Baku and Yerevan
Версия на азербайджанском языке Tokayev: Bakı ilə İrəvan arasında danışıqlar üçün platforma təqdim etməyə hazırıq

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