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Токаев: Взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии

Токаев: Взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Баку жемчужиной Каспийского региона и одним из красивейших городов мира.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 13:49
Токаев: Взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Баку жемчужиной Каспийского региона и одним из красивейших городов мира.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера, об этом он заявил в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Он поздравил президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с эпохальным событием - обеспечением территориальной целостности страны в соответствии с международным правом и резолюциями Совбеза ООН.

"Это стало возможным благодаря Вашему сильному руководству, дальновидной и мудрой политике, направленной на укрепление государственности, улучшение благосостояния народа и повышение авторитета Баку в мировом сообществе. Я думаю, что это действительно историческое событие", – подчеркнул Токаев.

Он отметил, что взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.

"Появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, практически соседями через Каспийское море. Историческим стало принятие Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета. Я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча – это, по сути дела, полноформатные, насыщенные переговоры с Азербайджаном и хорошая возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия двух стран", – сказал президент Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: “Qazaxıstanla Azərbaycan arasında münasibətlər yüksələn xətt üzrə inkişaf edir”

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