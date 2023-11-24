Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией

Необходимо уделить особое внимание созданию инструментов стимулирования инвестиционного сотрудничества между странами-государствами Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). В этой связи актуальным становится учреждение целевого тра

Необходимо уделить особое внимание созданию инструментов стимулирования инвестиционного сотрудничества между странами-государствами Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). В этой связи актуальным становится учреждение целевого трастового фонда СПЕКА под эгидой ООН для содействия экономическому развитию и интеграции.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на первом саммите СПЕКА в Баку.

По его мнению, регион сегодня играет огромную роль в развитии и диверсификации международных транспортно-транзитных маршрутов. Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией.

"Это колоссальное преимущество, которое нам необходимо развивать. Большие надежды в этом плане мы связываем с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута. Уверен, что сопряжение Среднего коридора с проектом "Пояса и Пути", а также Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway придаст мощный мультипликативный эффект мировой торговле. Наряду с этим Казахстан готов к активному сотрудничеству по развитию коридора "Север-Юг", - отметил он.

За последние 15 лет Казахстан инвестировал в транспортную инфраструктуру более 35 млрд долларов. В течение ближайших трех лет планируется проложить свыше 1300 километров железных дорог. Это позволит увеличить пропускную способность в направлении Китая, Южной Азии, России и Европы.

Токаев сообщил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Он призвал лидеров СПЕКА активизировать совместные усилия по вопросам перехода на альтернативные источники энергии и поддержать казахстанскую инициативу по созданию в Алматы Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам.