Токаев: Казахстан приветствует вклад Азербайджана в развитие СПЕКА

Казахстан приветствует вклад Азербайджана в развитие Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Казахстан приветствует вклад Азербайджана в развитие Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите СПЕКА в Баку.

По его словам, Казахстан был инициатором в 1997 году специальной программы ООН, которая в дальнейшем превратилась в эффективную платформу регионального сотрудничества.

"В прошлом году под председательством Казахстана мы укрепили основные направления программы и предприняли конкретные шаги с точки зрения их практической реализации", - сказал он.