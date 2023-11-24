О нас

Токаев: Казахстан приветствует вклад Азербайджана в развитие СПЕКА

Токаев: Казахстан приветствует вклад Азербайджана в развитие СПЕКА Казахстан приветствует вклад Азербайджана в развитие Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 14:03
Токаев: Казахстан приветствует вклад Азербайджана в развитие СПЕКА

Казахстан приветствует вклад Азербайджана в развитие Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите СПЕКА в Баку.

По его словам, Казахстан был инициатором в 1997 году специальной программы ООН, которая в дальнейшем превратилась в эффективную платформу регионального сотрудничества.

"В прошлом году под председательством Казахстана мы укрепили основные направления программы и предприняли конкретные шаги с точки зрения их практической реализации", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tokayev: Kazakhstan welcomes Azerbaijan’s contribution to development of SPECA
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti: “Azərbaycanın SPECA-nın inkişafına töhfəsini alqışlayırıq”

Самое читаемое

На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi