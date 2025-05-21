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Токаев: Представительство ОТГ откроется в Казахстане

Токаев: Представительство ОТГ откроется в Казахстане 12:53 Токаев: Представительство ОТГ откроется в Казахстане
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 13:02
Токаев: Представительство ОТГ откроется в Казахстане

Представительство Организации тюркских государств (ОТГ) будет открыто в Казахстане.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в столице Венгрии Будапеште.

По его словам, представительство будет открыто в ближайшее время.

Токаев отметил, что упрощение таможенных процедур является важным вопросом для укрепления экономических связей между странами ОТГ:

"На границе Казахстана и Китая открывается новая, третья железная дорога. Это еще больше расширит наши транспортные возможности, и все тюркские государства будут пользоваться этой железной дорогой. Кстати, поздравляю президента Азербайджана с той ролью, которую он играет в газоснабжении Европы".

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Версия на английском языке Tokayev: OTS representative office to open in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Yaxın gələcəkdə Qazaxıstanda TDT-nin nümayəndəliyinin açılması planlaşdırılır

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