Токаев: Представительство ОТГ откроется в Казахстане

12:53 Токаев: Представительство ОТГ откроется в Казахстане

Представительство Организации тюркских государств (ОТГ) будет открыто в Казахстане.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в столице Венгрии Будапеште.

По его словам, представительство будет открыто в ближайшее время.

Токаев отметил, что упрощение таможенных процедур является важным вопросом для укрепления экономических связей между странами ОТГ:

"На границе Казахстана и Китая открывается новая, третья железная дорога. Это еще больше расширит наши транспортные возможности, и все тюркские государства будут пользоваться этой железной дорогой. Кстати, поздравляю президента Азербайджана с той ролью, которую он играет в газоснабжении Европы".