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Токаев поблагодарил Азербайджан за вклад в развитие Совещания по мерам доверия в Азии

Токаев поблагодарил Азербайджан за вклад в развитие Совещания по мерам доверия в Азии Токаев поблагодарил Азербайджан за вклад в развитие Совещания по мерам доверия в Азии
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 17:25
Токаев поблагодарил Азербайджан за вклад в развитие Совещания по мерам доверия в Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Азербайджан за вклад в развитие Совещания по мерам доверия в Азии (СВМДА).

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, об этом Токаев заявил на церемонии открытия новой штаб-квартиры СВМДА, состоявшейся в Астане.

Он пожелал успехов всем участникам СВМДА и выразил искреннюю признательность Азербайджану, надежному другу Казахстана, за высокий уровень председательства в Организации и неустанные усилия по укреплению диалога, доверия и партнерства, а также за вклад в институциональное развитие СВМДА.

Отдельно Токаев остановился на приоритетах Казахстана в энергетике, цифровизации, логистике и сельском хозяйстве.

Он подчеркнул, что модернизация инфраструктуры осуществляется при активном участии международных партнеров, включая строительство и обновление морских портов, автодорог и железнодорожных маршрутов.

Глава государства заявил, что цифровая трансформация и искусственный интеллект станут основой нового этапа развития страны.

"Мы строим устойчивую экономику, которая полностью интегрирована в глобальные цепочки добавленной стоимости и соответствует целям в области климата и устойчивого развития. Для достижения этих долгосрочных целей мы привержены тесному сотрудничеству с нашими международными партнерами. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть особую роль дипломатического сообщества в содействии реализации этой важной стратегии", - подытожил Токаев.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev Azərbaycana təşəkkür edib

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