Токаев: Ограниченные транспортные связи остаются главным вызовом для стран без выхода к морю

Ограниченные транспортные связи остаются главным вызовом для стран без выхода к морю

Ограниченные региональные транспортные связи по-прежнему остаются основной проблемой для стран, не имеющих выхода к морю.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Туркменистане на Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ).

По его словам, эта проблема влечет за собой ряд экономических трудностей, включая высокие транзитные и торговые издержки, а также уязвимость перед геополитическими факторами. "Эти ограничения влияют на благосостояние граждан и снижают конкурентоспособность. Они еще более усугубляются конфликтами, экономическими санкциями, сбоями в цепочках поставок и ростом глобального недоверия. Тем не менее Казахстан считает, что РСНВМ должны рассматриваться как равные и перспективные партнеры в формировании решений глобальной повестки дня. Голоса развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должны быть громче, наше сотрудничество – глубже, а коллективные амбиции – смелее", – заявил Токаев.

Казахстанский лидер отметил, что более полумиллиарда человек в 32 развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию, технологиям и выходе на мировые рынки.

По словам Токаева, Казахстан полностью поддерживает Авазскую программу действий в качестве дорожной карты на пути к устойчивому, инклюзивному и устойчивому будущему – это важное начинание должно получить политическую поддержку транзитных стран, международных организаций по развитию и финансовых институтов. "Необходимы инновационные финансовые механизмы для стимулирования инвестиций в такие ключевые секторы, как транспорт, энергетика и цифровая инфраструктура", – заявил президент.

Еще одной насущной проблемой он назвал изменение климата: "Многие страны РСНВМ сталкиваются с нехваткой воды, таянием ледников, опустыниванием и другими экстремальными погодными явлениями. Решение этих проблем требует скоординированных региональных усилий и активной международной поддержки".

Для укрепления совместных усилий по борьбе с изменением климата он пригласил участников на Региональный экологический саммит, который пройдет в Астане в партнерстве с Организацией Объединенных Наций в апреле следующего года.