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Токаев: Казахстан нацелен на развитие экономического сотрудничества с Азербайджаном

Токаев: Казахстан нацелен на развитие экономического сотрудничества с Азербайджаном Казахстан предпринимает все возможные шаги для развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах с Азербайджаном.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 15:24
Токаев: Казахстан нацелен на развитие экономического сотрудничества с Азербайджаном

Казахстан предпринимает все возможные шаги для развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане в узком составе.

"Мы нацелены на очень серьезную работу по развитию экономического взаимодействия и сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в регионе Южного Кавказа. Между нами каких-либо проблем нет. Есть только желание идти вперед именно в этом направлении", - отметил Токаев.

Он также отметил, что казахстанская сторона намерена взаимодействовать с Азербайджаном и на политической арене, "будь то двусторонний формат или международные организации".

Токаев поблагодарил президента Азербайджана за то, что он принял приглашение и посетил Астану. Президент Казахстана отметил, что его августовский визит в Баку был "абсолютно результативным".

"Сейчас возникла необходимость сверки часов, проверки той работы, которая осуществляется правительствами двух стран во исполнение поручений президентов. Хотел бы отметить, что Азербайджан для Казахстана является братским, очень близким государством", - подчеркнул Токаев.

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Версия на английском языке Tokayev: Kazakhstan aims to develop economic co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Tokayev: “Qazaxıstan Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi hədəfləyir”

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