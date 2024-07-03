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Токаев: Мы искренне радуемся преобразованиям, которые происходят в Азербайджане

Токаев: Мы искренне радуемся преобразованиям, которые происходят в Азербайджане В Казахстане Вас знают как безусловного лидера Азербайджана, одного из выдающихся государственных деятелей.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 20:27
Токаев: Мы искренне радуемся преобразованиям, которые происходят в Азербайджане

В Казахстане Вас знают как безусловного лидера Азербайджана, одного из выдающихся государственных деятелей.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане.

"Не скрою, что мы в Казахстане с большим интересом наблюдаем за всеми преобразованиями, которые происходят в Вашей стране, искренне радуемся этим преобразованиям. И конечно же, здесь Ваша личная роль, безусловно, очевидная и ее трудно переоценить", - сказал Токаев.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: Qazaxıstanda Azərbaycanda baş verən bütün dəyişikliklərə ürəkdən sevinirik

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