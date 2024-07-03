Токаев: Мы искренне радуемся преобразованиям, которые происходят в Азербайджане

В Казахстане Вас знают как безусловного лидера Азербайджана, одного из выдающихся государственных деятелей.

В Казахстане Вас знают как безусловного лидера Азербайджана, одного из выдающихся государственных деятелей.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане.

"Не скрою, что мы в Казахстане с большим интересом наблюдаем за всеми преобразованиями, которые происходят в Вашей стране, искренне радуемся этим преобразованиям. И конечно же, здесь Ваша личная роль, безусловно, очевидная и ее трудно переоценить", - сказал Токаев.