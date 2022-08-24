Токаев: Между Азербайджаном и Казахстаном налажен доверительный политический диалог

Между Азербайджаном и Казахстаном налажен доверительный политический диалог.

Между Азербайджаном и Казахстаном налажен доверительный политический диалог.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Между нами налажен доверительный политический диалог, наши государства сотрудничают на международных площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Организации тюркских государств.

Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, за неизменную поддержку казахстанской инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В середине октября нынешнего года в нашей столице состоится саммит СВМДА. Мы с нетерпением ожидаем Вашего личного участия в данном очень важном форуме. Ваше присутствие на данном форуме будет иметь очень положительный эффект с точки зрения достижения искомого результата", - заявил президент Казахстана.