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Токаев: Между Азербайджаном и Казахстаном налажен доверительный политический диалог

Токаев: Между Азербайджаном и Казахстаном налажен доверительный политический диалог Между Азербайджаном и Казахстаном налажен доверительный политический диалог.
Внешняя политика
24 августа 2022 г. 16:32
Токаев: Между Азербайджаном и Казахстаном налажен доверительный политический диалог

Между Азербайджаном и Казахстаном налажен доверительный политический диалог.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Между нами налажен доверительный политический диалог, наши государства сотрудничают на международных площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Организации тюркских государств.

Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, за неизменную поддержку казахстанской инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В середине октября нынешнего года в нашей столице состоится саммит СВМДА. Мы с нетерпением ожидаем Вашего личного участия в данном очень важном форуме. Ваше присутствие на данном форуме будет иметь очень положительный эффект с точки зрения достижения искомого результата", - заявил президент Казахстана.

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Версия на английском языке Tokayev: Trust-based political dialogue established between Azerbaijan and Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Kasım-Jomart Tokayev: “Azərbaycan və Qazaxıstan arasında etimada əsaslanan siyasi dialoq qurulub”

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