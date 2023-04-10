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Токаев: Казахстан выступает за скорейшее заключение мирного договора между Баку и Ереваном

Токаев: Казахстан выступает за скорейшее заключение мирного договора между Баку и Ереваном Казахстан поддерживает усилия по скорейшему заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 16:47
Токаев: Казахстан выступает за скорейшее заключение мирного договора между Баку и Ереваном

Казахстан поддерживает усилия по скорейшему заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане.

По его словам, Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам.

"В этом ключе хочу отметить, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а также приветствует усилия по скорейшему заключению мирного договора. В целом, у нас имеется общее понимание необходимости продолжения взаимной поддержки и принятия совместных мер для укрепления стабильности и безопасности в регионе", - заключил Токаев.

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