Токаев: Казахстан и Азербайджан создадут Высший межгосударственный совет

Казахстан и Азербайджан создадут Высший межгосударственный совет.

Казахстан и Азербайджан создадут Высший межгосударственный совет.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

По словам Токаева, визит президента Азербайджана в Астану имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран. Он напомнил, что в прошлом году в Баку была подписана Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также Комплексная программа развития сотрудничества до 2026 года.

"Сегодня также будет принят ряд важных документов. Более того, мы закрепляем учреждение Высшего межгосударственного совета, что несомненно придаст мощный импульс двусторонним отношениям", - сказал президент Казахстана.

Стороны особо отметили углубление взаимосвязей в сфере культуры.

Токаев подчеркнул значение достигнутой договоренности о проведении декад культур двух стран. Дни культуры Казахстана состоятся уже в этом году.

Он отметил, что в программе визита азербайджанского лидера также открытие улицы имени Гейдара Алиева на левобережье Астаны.

"Сегодня мы с уважаемым президентом Азербайджана откроем улицу имени выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, приурочив это событие к столетию великого сына азербайджанского народа", - напомнил Токаев.

Кроме того, по мнению президента Казахстана, еще одним ярким свидетельством искренней дружбы и взаимной поддержки наших стран Центр детского творчества им. Курмангазы в городе Физули, который стал подарком от народа республики.

Токаев выразил надежду, что в самое ближайшее время он начнет работу.