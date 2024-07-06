Токаев: Казахстан готов предложить платформу для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией

Казахстан готов предложить платформу для проведения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Казахстан готов предложить платформу для проведения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на неофициальном саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Глава государства выразил надежду на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Он также отметил, что политические и экономические изменения оказали влияние на весь мир: "Я верю, что в результате совместных усилий мы внесем свой вклад в развитие экономик стран-членов ОТГ"