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Токаев: Казахстан готов предложить платформу для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией

Токаев: Казахстан готов предложить платформу для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией Казахстан готов предложить платформу для проведения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 12:38
Токаев: Казахстан готов предложить платформу для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией

Казахстан готов предложить платформу для проведения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на неофициальном саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Глава государства выразил надежду на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Он также отметил, что политические и экономические изменения оказали влияние на весь мир: "Я верю, что в результате совместных усилий мы внесем свой вклад в развитие экономик стран-членов ОТГ"

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Версия на английском языке Kazakhstan ready to offer platform for Azerbaijan-Armenia peace talks
Версия на азербайджанском языке Tokayev: Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarının aparılması üçün platforma təklif etməyə hazırdır

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