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Токаев: Средний коридор продолжит вносить вклад в экономическое процветание Тюркского мира

Токаев: Средний коридор продолжит вносить вклад в экономическое процветание Тюркского мира Токаев: Средний коридор продолжит вносить вклад в экономическое процветание Тюркского мира
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 11:45
Токаев: Средний коридор продолжит вносить вклад в экономическое процветание Тюркского мира

Проект Транскаспийского международного транспортного коридора (Средний коридор) продолжит вносить вклад в развитие и экономическое процветание Тюркского мира.

Как передает корреспондент Report из Бишкека, об этом сказал президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, выступая на 11-м саммите лидеров ОТГ.

По его словам, Средний коридор сегодня активно развивается, в том числе и в рамках ОТГ. Это положительно сказывается на росте благосостояния тюркских стран, сказал Токаев.

Токаев подчеркнул, что саммиты ОТГ также способствуют укреплению сотрудничества между странами, и сегодняшняя встреча также проходит в атмосфере дружбы и добрососедства.

"Уверен, что договоренности, которых мы достигнем сегодня по итогам саммита, также внесут вклад в расширение сотрудничества" - сказал он.

Токаев также поздравил Кыргызстан с председательством в ОТГ. "Мы с радостью готовы передать роль председателя в ОТГ Кыргызстану", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: Orta Dəhliz Türk dünyasının iqtisadi rifahına töhfə verməyə davam edəcək

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