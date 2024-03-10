Токаев: Казахский и азербайджанский народы прошли через множество испытаний

Казахский и азербайджанский народы прошли через много испытаний. У нас общие корни, родственные языки, схожие культуры.

Казахский и азербайджанский народы прошли через много испытаний. У нас общие корни, родственные языки, схожие культуры.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Азербайджан" перед своим государственным визитом в Азербайджан.

"Сегодня мы вместе строим наше общее будущее. Этот светлый праздник, история которого уходит вглубь веков, является олицетворением единства, мира, согласия и неразрывной связи времен и поколений.

Праздник Новруз, являясь нашим общим достоянием, играет важное значение в укреплении духовной близости народов Казахстана и Азербайджана.

Новруз значит новый день, обновление. Символично, что сегодня и между Казахстаном и Азербайджаном, и во всем тюркском мире идут процессы обновления и возрождения, мы вошли в новую эру нашего сотрудничества.

В эти праздничные дни желаю братскому азербайджанскому народу счастья и дальнейшего процветания", - подчеркнул Токаев.