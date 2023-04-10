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Токаев: Благодаря нашим общим усилиям отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели еще более открытый характер

Токаев: Благодаря нашим общим усилиям отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели еще более открытый характер Благодаря нашим общим усилиям отношения между Казахстаном и Азербайджаном в последние годы приобрели еще более открытый и всеобъемлющий характер. Активизировалось политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 23:51
Токаев: Благодаря нашим общим усилиям отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели еще более открытый характер

Благодаря нашим общим усилиям отношения между Казахстаном и Азербайджаном в последние годы приобрели еще более открытый и всеобъемлющий характер. Активизировалось политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в заявлении для прессы по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Астане.

Подчеркнув, что подписанные чуть более полугода назад документы, все договоренности последовательно реализуются, Касым-Жомарт Токаев сказал: "Ряд новых соглашений, подписанных сегодня, придаст дополнительный импульс нашему многогранному партнерству".

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Версия на английском языке Tokayev: Thanks to our common efforts, Kazakhstan-Azerbaijan relations have become even more open
Версия на азербайджанском языке Tokayev: "Ortaq səylərimiz sayəsində Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətləri daha açıq xarakter kəsb edib"

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