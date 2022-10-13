Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 

Азербайджан играет большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе.
Как передает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии. Азербайджан играет очень большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. Я думаю, что у нас очень много общего: стремление развивать сотрудничество в самых разных сферах. Об этом мы подробно в Баку говорили", - сказал он, отметив, что у стран традиционные связи в разных областях, в том числе в гуманитарной сфере, и это все будет иметь продолжение.
"Сейчас на повестке дня стоит вопрос развития так называемого Среднего коридора. Мы заинтересованы продолжать этот формат работы", – подчеркнул Токаев, говоря о двусторонних отношениях.