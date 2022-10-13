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Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 

Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе  Сейчас в повестке дня стоит вопрос развития так называемого Среднего коридора.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 17:29
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 

Азербайджан играет большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе.

Как передает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии. Азербайджан играет очень большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. Я думаю, что у нас очень много общего: стремление развивать сотрудничество в самых разных сферах. Об этом мы подробно в Баку говорили", - сказал он, отметив, что у стран традиционные связи в разных областях, в том числе в гуманитарной сфере, и это все будет иметь продолжение.

"Сейчас на повестке дня стоит вопрос развития так называемого Среднего коридора. Мы заинтересованы продолжать этот формат работы", – подчеркнул Токаев, говоря о двусторонних отношениях.

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Версия на английском языке Tokayev: Azerbaijan plays big role not only in region, but also on wider scale
Версия на азербайджанском языке Tokayev: “Azərbaycan təkcə regionda deyil, daha geniş coğrafi miqyasda böyük rol oynayır”

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