Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе

Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе

Сейчас в повестке дня стоит вопрос развития так называемого Среднего коридора.

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Азербайджан играет большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. Как передает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии. Азербайджан играет очень большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. Я думаю, что у нас очень много общего: стремление развивать сотрудничество в самых разных сферах. Об этом мы подробно в Баку говорили", - сказал он, отметив, что у стран традиционные связи в разных областях, в том числе в гуманитарной сфере, и это все будет иметь продолжение. "Сейчас на повестке дня стоит вопрос развития так называемого Среднего коридора. Мы заинтересованы продолжать этот формат работы", – подчеркнул Токаев, говоря о двусторонних отношениях. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook