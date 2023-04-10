Токаев: Азербайджан для Казахстана является братским государством

Азербайджан для Казахстана является братским государством, очень близким государством.
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе.
"С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество и в торгово-экономической, и в инвестиционной сферах и, конечно же, для взаимодействия на политической арене - будь это двусторонний формат или международные организации. Очень много сделано", - отметил Президент Казахстана.