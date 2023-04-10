Токаев: Азербайджан для Казахстана является братским государством

Азербайджан для Казахстана является братским государством, очень близким государством.

Азербайджан для Казахстана является братским государством, очень близким государством.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе.

"С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество и в торгово-экономической, и в инвестиционной сферах и, конечно же, для взаимодействия на политической арене - будь это двусторонний формат или международные организации. Очень много сделано", - отметил Президент Казахстана.