О нас

Токаев: Азербайджан для Казахстана является братским государством

Токаев: Азербайджан для Казахстана является братским государством Азербайджан для Казахстана является братским государством, очень близким государством.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 19:11
Токаев: Азербайджан для Казахстана является братским государством

Азербайджан для Казахстана является братским государством, очень близким государством.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе.

"С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество и в торгово-экономической, и в инвестиционной сферах и, конечно же, для взаимодействия на политической арене - будь это двусторонний формат или международные организации. Очень много сделано", - отметил Президент Казахстана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kasım-Jomart Tokayev: "Azərbaycan Qazaxıstan üçün qardaş dövlətdir, çox yaxın dövlətdir"

Самое важное

Подписаны азербайджано-казахстанские документы
ФотоПодписаны азербайджано-казахстанские документы
10 апреля 2023 г. 17:30
Улучшается соцзащита ветеранов и семей шехидов
Улучшается соцзащита ветеранов и семей шехидов
10 апреля 2023 г. 12:24
Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Казахстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Казахстан
10 апреля 2023 г. 12:12
МИД Азербайджана ответил Ирану
МИД Азербайджана ответил Ирану
8 апреля 2023 г. 15:08
Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву на службу в Нахчыванской Автономной Республике
Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву на службу в Нахчыванской Автономной Республике
8 апреля 2023 г. 13:00
Новые военные объекты введены в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана
ФотоНовые военные объекты введены в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана
8 апреля 2023 г. 10:16
Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и продовольственном городке
ФотоИльхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и продовольственном городке
7 апреля 2023 г. 21:29
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
7 апреля 2023 г. 16:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
7 апреля 2023 г. 16:00
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
7 апреля 2023 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi