Тойво Клаар провел обсуждения с вице-премьерами Азербайджана и Армении

Специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар встретился с заместителями премьер-министров Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом спецпредставитель написал в Twitter.

"Вчера у меня состоялась встреча с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, а сегодня с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном на тему разблокировки коммуникаций. Очень хорошо видеть сильные обязательства с обеих сторон", - говорится в публикации.

Excellent meetings yesterday with deputy PM Shahin Mustafayev and today with deputy PM Mher Grigoryan about reopening of communications. Good to see strong commitment from both sides.