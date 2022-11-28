Тойво Клаар: Президент Азербайджана привержен формату урегулирования в рамках ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил приверженность формату урегулирования армяно-азербайджанский отношений, поддерживаемому ЕС.
Как передает Report, об этом специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар написал в Twitter, подводя итоги визита в Азербайджан в конце прошлой недели.
"Несколько размышлений по итогам визита в Азербайджан в конце прошлой недели. Важна приверженность президента Азербайджана формату, поддерживаемому ЕС. Есть вопросы, остающиеся нерешенными, Азербайджану и Армении необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования", - говорится в публикации.
Напомним, что 25 ноября президент Азербайджана принял Тойво Клаара. На встрече состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, переговорном процессе над мирным соглашением между двумя странами, итогах брюссельской встречи по делимитации границ.
A few reflections following the visit to at the end of last week: 1)Important commitment by @presidentaz to -facilitated format. 2)Many challenges remain; restraint and strong political will be needed by and to reduce tensions to achieve a comprehensive settlement. pic.twitter.com/jzl8aSYNF8