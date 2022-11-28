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Тойво Клаар: Президент Азербайджана привержен формату урегулирования в рамках ЕС

Тойво Клаар: Президент Азербайджана привержен формату урегулирования в рамках ЕС Многие проблемы остаются нерешенными для достижения всеобъемлющего урегулирования армяно-азербайджанских отношений.
Внешняя политика
28 ноября 2022 г. 12:58
Тойво Клаар: Президент Азербайджана привержен формату урегулирования в рамках ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил приверженность формату урегулирования армяно-азербайджанский отношений, поддерживаемому ЕС.

Как передает Report, об этом специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар написал в Twitter, подводя итоги визита в Азербайджан в конце прошлой недели.

"Несколько размышлений по итогам визита в Азербайджан в конце прошлой недели. Важна приверженность президента Азербайджана формату, поддерживаемому ЕС. Есть вопросы, остающиеся нерешенными, Азербайджану и Армении необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования", - говорится в публикации.

Напомним, что 25 ноября президент Азербайджана принял Тойво Клаара. На встрече состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, переговорном процессе над мирным соглашением между двумя странами, итогах брюссельской встречи по делимитации границ.

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Версия на азербайджанском языке Toivo Klaar: “Azərbaycan Prezidenti Aİ-nin nizamlanma formatına sadiqdir”

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